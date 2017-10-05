Пранкер Лексус заявил, что Крым не интересен для розыгрышей

Пранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве

Пранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) заявил, что внутриполитические крымские процессы сегодня не интересны для розыгрышей.

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) приехали в Крым презентовать свою авторскую книгу "По ком звонит телефон", в которой собраны все их главные розыгрыши за несколько лет.

"Внутриполитические процессы, которые происходят здесь (в Крыму), они в основном в России не видны. В 2014 году, конечно, вся страна интересовалась событиями здесь, но звонить здесь кому-то мы, честно говоря, даже не хотели бы, потому что нам это самим, наверное, неинтересно", — сказал Столяров в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, на полуострове нет серьезных политических внутренних конфликтов, а с мелкими крымчане сами справятся.