Суд отклонил иск к Навальному за "испорченный День России"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Люблинский суд Москвы отклонил иск муниципального депутата Игоря Брумеля к оппозиционеру Алексею Навальному о компенсации с него 1,9 миллиона рублей морального вреда за организацию несанкционированного митинга 12 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Брумель подал иск к Навальному, обосновывая свои требования тем, что несанкционированный властями митинг оппозиционера на Тверской улице помешал проходившему там празднованию Дня России.

Аналогичный иск к Навальному, но на меньшую сумму, заявил лидер политического движения SERB Игорь Бекетов, его рассмотрение отложено на 31 октября.

В Москве 12 июня прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, а также несогласованный — на Тверской улице. В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.

Утром того дня Навального задержали за призывы к участию в несанкционированной акции, а также за неповиновение правоохранительным органам. Впоследствии суд арестовал его на 25 суток в административном порядке.