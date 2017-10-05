Казаки возьмут под охрану все кубанские школы к концу 2017 года

КРАСНОДАР, 5 окт — РИА Новости. Казаки возьмут под охрану все школы Краснодарского края к концу 2017 года, заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе первого Всероссийского форума казачьих обществ.

"На данный момент 60% (кубанских школ) охраняет казачество… до конца года 100% школ Краснодарского края будут находиться под охраной казаков", — отметил в ходе своего выступления на пленарном заседании Кондратьев.

Глава региона добавил, что на сегодняшний день казаки также охраняют около 500 детсадов Кубани. Дети должны чувствовать, что они находятся под защитой казаков, считает Кондратьев. Когда они вырастут, они сами добровольно станут казаками, добавил он.

"Сегодня в каждой школе есть казачий класс, во всех школах, в котором все ребята и девочки ходят в казачьей одежде, эти дети стараются учиться лучше, занимаются спортом, стараются быть примером. Это некое подобие, если хотите, пионеров", — заключил губернатор.

По данным краевых властей, форум станет первым мероприятием федерального уровня с участием представителей всех 11 войсковых казачьих обществ, объединений казаков, представителей администрации президента и аппарата правительства, федеральных и региональных органов власти, отвечающих за реализацию Стратегии развития государственной политики в отношении российского казачества.

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