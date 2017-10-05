РФПИ и Interhealth Saudi Arabia инвестируют в центр реабилитации в Казани

КАЗАНЬ, 5 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих в мире компаний в сфере здравоохранения Interhealth Saudi Arabia (Саудовская Аравия) договорились о совместных инвестициях в строительство высокотехнологичного центра детской реабилитационной медицины в Казани, говорится в сообщении РФПИ.

Предполагается, что новый центр детской реабилитационной медицины разместится на территории создаваемого медицинского кластера рядом с Детской республиканской клинической больницей Татарстана.

"Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства совместно с финансовой группой IPEK при поддержке министерства здравоохранения республики Татарстан. Согласно достигнутым договоренностям, совместные инвестиции участников проекта на первом этапе составят до 550 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны уже изучают возможности масштабирования проекта в регионах Российской Федерации.

По словам генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, инвестиции в строительство высокотехнологичного многопрофильного центра детской реабилитационной медицины в Татарстане позволят создать современный комплекс по оказанию реабилитационных услуг для детей на основе современных инновационных технологий, а сотрудничество с компанией Interhealth Saudi Arabia — внедрить лучшие мировые практики лечения.

Исполнительный директор Interhealth Saudi Arabia Эмада А. Ал Дукаира заявил, что компания видит значительный потенциал в развитии медицинского рынка Российской Федерации и высоко оценивает значимость строительства реабилитационного центра на территории Татарстана.

"Строительство многофункционального реабилитационного детского центра на территории создаваемого медицинского кластера рядом с Детской республиканской клинической больницей минздрава Татарстана позволит обеспечить необходимыми реабилитационными ресурсами пациентов клиники, в том числе после высокотехнологичных вмешательств. Создание центра позволит снизить детскую заболеваемость и инвалидность в республике, а впоследствии и в других регионах Российской Федерации", — сказал министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин, добавив, что новый комплекс также станет точкой роста и развития медицинского туризма в республику.

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