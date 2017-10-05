РФПИ и Interhealth Saudi Arabia инвестируют в центр реабилитации в Казани

КАЗАНЬ, 5 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих в мире компаний в сфере здравоохранения Interhealth Saudi Arabia (Саудовская Аравия) договорились о совместных инвестициях в строительство высокотехнологичного центра детской реабилитационной медицины в Казани, говорится в сообщении РФПИ.
Предполагается, что новый центр детской реабилитационной медицины разместится на территории создаваемого медицинского кластера рядом с Детской республиканской клинической больницей Татарстана.
"Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства совместно с финансовой группой IPEK при поддержке министерства здравоохранения республики Татарстан. Согласно достигнутым договоренностям, совместные инвестиции участников проекта на первом этапе составят до 550 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
По словам генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, инвестиции в строительство высокотехнологичного многопрофильного центра детской реабилитационной медицины в Татарстане позволят создать современный комплекс по оказанию реабилитационных услуг для детей на основе современных инновационных технологий, а сотрудничество с компанией Interhealth Saudi Arabia — внедрить лучшие мировые практики лечения.
Исполнительный директор Interhealth Saudi Arabia Эмада А. Ал Дукаира заявил, что компания видит значительный потенциал в развитии медицинского рынка Российской Федерации и высоко оценивает значимость строительства реабилитационного центра на территории Татарстана.