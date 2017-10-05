Медучреждения Белгородчины получат офтальмологическое оборудование "Швабе"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. До конца года холдинг "Швабе" поставит в медицинские учреждения Белгородской области крупную партию офтальмологического оборудования, сообщает пресс-служба холдинга.

"Поставка, включающая 158 щелевых ламп производства Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ, в ходит в состав холдинга), выполняется в рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы", — говорится в пресс-релизе.

Щелевая лампа предназначена для биомикроскопического исследования переднего и заднего отделов глаза.

"Взаимодействие с Белгородской областью началось в ноябре 2016 года. Мы заключили с областным департаментом здравоохранения и социальной защиты населения контракт на поставку щелевых ламп на 5 миллионов рублей. Офтальмологи региона по достоинству оценили качество оборудования Загорского оптико-механического завода. В текущем году размер поставки в три раза превысит прошлогодние объемы", ‒ сказал генеральный директор ЗОМЗ.