В Петербурге согласовали акцию памяти Политковской

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Акция памяти журналистки Анны Политковской, запланированная на субботу в Петербурге, согласована после изменения времени и количества участников мероприятия, сообщила РИА Новости в четверг представитель администрации Петроградского района города.

Ранее в СМИ появились сообщения, что акция памяти Политковской впервые за 11 лет не была согласована городскими властями.

"Мероприятие согласовано в виде пикета. Время сдвинулось, количество участников тоже поменялось. Поэтому согласовали. Там сейчас планируется с 15 до 16 часов, и количество участников снизили до 100 человек", — сказала собеседница агентства.