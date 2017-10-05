Пока рано. Эксперты прокомментировали идею продавать лекарства в магазинах

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Продажа лекарств в магазинах навредит потребителям, так как у продуктового ритейла нет должной компетенции, а перечень препаратов, продаваемых в России без рецепта, очень широк, считают эксперты и участники рынка, опрошенные РИА Новости.

Мировой опыт доказывает обратное, аптечные сети защищают свои рыночные интересы, возражает им федеральный чиновник.

Вопрос реализации лекарств в торговых сетях обсуждался в августе на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, по итогам чего он поручил рассмотреть вопрос о продаже лекарств не только в аптеках, но и в супермаркетах. Минпромторг считает, что данное решение усилит конкурентную среду на розничном рынке лекарств.

"Доверять ритейлу продажу лекарственных средств неразумно. Во-первых, в этом нет никакой необходимости: основные категории препаратов всегда доступны населению практически во всех уголках страны", — сказал РИА Новости директор по внешним коммуникациям группы компаний "Аптечная сеть 36,6" Алексей Киселев-Романов.

"Во-вторых, у продуктового ритейла недостаточно компетенций. В первую очередь, я имею в виду наличие персонала с фармацевтическим образованием и соответствующими сертификатами. Я не говорю уже о том, что все аптечные учреждения проходят обязательную процедуру лицензирования, а данная инициатива ставит продуктовые сети в более выигрышное положение", — добавил собеседник агентства.

Мировой опыт не поможет

Идея продажи лекарств на полках супермаркетов жизнеспособна: есть примеры других стран, где подобная практика реализована, это в первую очередь США, страны Скандинавии, напоминает генеральный директор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

"Но если рассматривать вариант реализации этой меры в России, то в моем понимании, эта мера будет крайне вредна как для производителя, так и для потребителей. Потому что рынок продажи лекарств в США и в других странах формировался десятилетиями и достаточно гибко регулировался: система выдачи прав на продажу лекарств по рецепту, без рецептов сильно отличаются от российских", — пояснил эксперт.

Например, в России некоторые лекарства, в том числе болеутоляющие, можно купить без рецепта в любой аптеке, а в странах Европы, США — это могут быть исключительно рецептурные лекарства.

"Вводить такую меру в России — крайне опасно для потребителя, потому что сейчас у нас совершенно другой баланс лекарственных препаратов, доступных для простой продажи и тех, которые попадают только под рецепты", — полагает Федяков.

Аптечное лобби?

Федеральный чиновник в беседе с РИА Новости не разделил это мнение.

"Действия аптечного рынка — это активное контрлоббирование на фоне заявлений Минпромторга. Ведь поручение изначально давалось, чтобы сделать элементарный набор лекарств более доступным для граждан", — сказал собеседник агентства.

Речь идет о безрецептурных медицинских препаратах первой помощи, противопростудных и антигистаминных лекарствах, список которых ограничен 20 наименованиями, отметил он.

"Во многих европейских странах подобный опыт действует и очень успешно, а к российским фармацевтическим компаниям и завышенным ценам на лекарства и так накопилось много вопросов. Нужно стимулировать конкуренцию, повышать доступность лекарств и действовать, исходя из нужд потребителя, а не фармацевтического лобби, а любое необоснованное повышение цен может стать предметом разбирательств ФАС с последующими выводами", — указал он.