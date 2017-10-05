В Воронеже откроют многопрофильную клинику европейского уровня

ВОРОНЕЖ, 5 окт — РИА Новости. Многопрофильная клиника европейского уровня откроется в 2018 году в Воронеже, сообщило в четверг правительство региона.

Развитие медицины в Воронежской области стало темой встречи 5 октября губернатора Алексея Гордеева с членом общественной палаты региона, бизнесменом Александром Соловьевым. Соловьев рассказал главе области, что выступил в качестве инвестора проекта по строительству крупной многопрофильной клиники европейского уровня в Воронеже.

"В новой клинике будет работать самое современное диагностическое оборудование, которое позволит значительно повысить качество исследований при минимальном воздействии на пациентов. Кроме того, сотрудники клиники будут иметь возможность прямой связи с лучшими московскими и зарубежными специалистами для проведения консультаций", — говорится в сообщении.

Как отмечает правительство региона, цель проекта — внедрение новых технологий в медицину области и повышение качества медицинского обслуживания.

Открытие клиники запланировано на первый квартал 2018 года.

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