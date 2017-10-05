В Воронеже откроют многопрофильную клинику европейского уровня

ВОРОНЕЖ, 5 окт — РИА Новости. Многопрофильная клиника европейского уровня откроется в 2018 году в Воронеже, сообщило в четверг правительство региона.
"В новой клинике будет работать самое современное диагностическое оборудование, которое позволит значительно повысить качество исследований при минимальном воздействии на пациентов. Кроме того, сотрудники клиники будут иметь возможность прямой связи с лучшими московскими и зарубежными специалистами для проведения консультаций", — говорится в сообщении.
Как отмечает правительство региона, цель проекта — внедрение новых технологий в медицину области и повышение качества медицинского обслуживания.
Открытие клиники запланировано на первый квартал 2018 года.