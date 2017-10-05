Глава Минобрнауки наградила победителей конкурса педагогического мастерства

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева в четверг возглавила церемонию награждения победителей II Всероссийского конкурса педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации", награды из рук министра получили 24 учителя истории и обществознания.

Организатором конкурса выступает фонд "История Отечества", председателем совета которого является Сергей Нарышкин. Все задания конкурса в этом году были связаны с выработкой творческих подходов к преподаванию истории Великой российской революции. В этом году в конкурсе принимали участие более тысячи учителей из всех регионов РФ.

"Перед нами стоит очень важная задача — повышение исторической грамотности. Мы действительно безграмотны в области истории, если учесть, что не за горами у нас единый государственный экзамен по истории. Сразу напомню, что это не какая-то блажь моя, потому что я историк и мне так хочется… это вообще традиция, потому что нет ни одной страны в мире, в которой не сдавалась бы математика, национальная отечественная история, родной язык и иностранный язык", — сказала Васильева в приветственном слове.

Она с удовлетворением отметила, что сегодня в России существует "много направлений для популяризации истории". По словам министра, система отбора лауреатов конкурса является не только справедливой, но и связана с формированием единого образовательного пространства страны. Васильева отметила и "достаточно высокий уровень претендентов".

Министр также поздравила собравшихся на церемонии награждения учителей из 70 регионов России с их профессиональным праздником.

В День учителя Васильева пожелала педагогам работать без внутреннего выгорания и, несмотря на все трудности, "поступательно двигаться вперёд". "Хочу пожелать возможности работать без внутреннего выгорания как можно дольше, чтобы вас радовали ваши семьи, ваши дети. Я хочу, чтобы было меньше ситуаций, которые отвлекают от вашего творчества… Я желаю, чтобы, несмотря на все трудности, которые у нас есть, вы поступательно двигались вперед", — сказала министр.