Соцсеть "Одноклассники" запустит специальное приложение к Дню учителя

МОСКВА, 05 окт — РИА Новости. 5 октября, в День учителя, в "Одноклассниках" появятся специальные инструменты, с помощью которых жители России смогут поздравить и поблагодарить своих учителей, сообщает пресс-служба социальной сети.

В частности, в "ОК" запустится специальное приложение "День учителя", которое позволит загрузить свою школьную фотографию и вписать имя любимого педагога, после чего приложение опубликует снимок с благодарностью в качестве основного фото профиля.

Также в этот день пользователи смогут пройти тест "Какой ты ученик" и рассказать своим друзьям, какими они были одноклассниками, хорошо ли учили уроки и какие оценки получали в школе.

Проекты на тему образования пользуются большой популярностью в "Одноклассниках". Так, издание Arzamas проводило в соцсети онлайн-уроки по разным дисциплинам, а также тест на знание истории времен Петра I, в котором приняло участие более миллиона пользователей, а трансляции проекта "Интеллекции", изданий "Мел" и The Question собирают в социальной сети сотни тысяч просмотров.