На долю НКО приходится 30% объемов паллиативной медицинской помощи в Югре

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На долю социально ориентированных некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в текущем году приходится около 30% объемов паллиативной медицинской помощи, сообщили РИА Новости в региональном департаменте образования.

По информации ведомства, в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций входят более 20 юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере здравоохранения на территории округа.

Две организации ранее прошли конкурсный отбор на получение субсидии из регионального бюджета. Так, с частным медицинским учреждением "Золотое сердце", которое оказывает паллиативную медицинскую помощь взрослому населению, страдающему неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями, заключено соглашение о предоставлении около 317 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на оказание амбулаторной и стационарной паллиативной медицинской помощи.

"Привлечение на рынок медицинских услуг социально ориентированной некоммерческой организации позволило обеспечить оказание паллиативной медицинской помощи в соответствии с потребностью населений в ней. В 2017 году порядка 30% объемов паллиативной медицинской помощи в Югре предоставляется социально ориентированными НКО", — рассказали в департаменте здравоохранения.

В ведомстве также подчеркнули, что в 2018 году власти региона планируют расширить перечень услуг, передаваемых социально ориентированные НКО. В этот список может войти медицинская реабилитация при алкогольной или наркотической зависимости, оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, санаторно-курортное лечение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, а также пропаганда донорства крови.

Нынешний год в Югре объявлен главой региона Натальей Комаровой Годом здоровья. Анализируя данные в ходе ежегодного обращения, губернатор охарактеризовала уровень здравоохранения в Югре как достойный, при этом отметив, что "даже лучшая медицина обязана меняться".

Другие новости региона читайте здесь >>