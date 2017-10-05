На долю НКО приходится 30% объемов паллиативной медицинской помощи в Югре

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На долю социально ориентированных некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в текущем году приходится около 30% объемов паллиативной медицинской помощи, сообщили РИА Новости в региональном департаменте образования.
По информации ведомства, в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций входят более 20 юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере здравоохранения на территории округа.
"Привлечение на рынок медицинских услуг социально ориентированной некоммерческой организации позволило обеспечить оказание паллиативной медицинской помощи в соответствии с потребностью населений в ней. В 2017 году порядка 30% объемов паллиативной медицинской помощи в Югре предоставляется социально ориентированными НКО", — рассказали в департаменте здравоохранения.
Нынешний год в Югре объявлен главой региона Натальей Комаровой Годом здоровья. Анализируя данные в ходе ежегодного обращения, губернатор охарактеризовала уровень здравоохранения в Югре как достойный, при этом отметив, что "даже лучшая медицина обязана меняться".