Регионы получат более 500 миллионов рублей на поддержку семей с детьми

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Правительство РФ выделит 25 регионам дополнительно более 500 миллионов рублей в 2017 году на софинансирование выплат семьям с детьми, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что эта мера действует в 50 регионах РФ, в бюджете текущего года на эти цели уже выделено почти 16 миллиардов рублей.
"Но требуются дополнительные средства для осуществления таких выплат 25 регионам, что само по себе отрадно, это означает рост рождений. Распоряжение правительства предусматривает выделение более 0,5 миллиарда рублей на софинансирование этих обязательств регионов", — сказал премьер.