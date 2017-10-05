Мединский заявил, что не следит за дискуссией о возможности своей отставки

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский не стал комментировать слухи о возможности своей отставки в связи с рекомендацией экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) лишить его степени доктора наук.

Глава Минкультуры не ответил на просьбу прокомментировать соответствующую информацию, а на вопрос, насколько обоснованы сообщения о его возможной отставке и следит ли он за ходом дискуссии, Мединский ответил отрицательно и сказал: "Много работы, некогда".

В научной ценности диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" публично усомнился участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени. Сам министр заявлял, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.

На заседании в понедельник Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии, рассмотрев диссертацию министра, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался.

В Минкультуры отметили, что решение ЭС промежуточное, поскольку "последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования". Источник РИА Новости сообщал, что заседание президиума должно состояться 20 октября.