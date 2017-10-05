Московские власти заявили, что не намерены совмещать ОМС и платную медицину

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Власти Москвы не собираются ставить опыты по совмещению ОМС и платной медицины, экспериментов на здоровье людей не будет, заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг.

Ранее в ряде российских СМИ появилась информация, что в Москве хотят провести эксперимент по софинансированию населением медицинских услуг в рамках ОМС.

"В СМИ появилась информация о якобы планируемом проведении эксперимента по совмещению ОМС и платной медицины. Никаких экспериментов на здоровье москвичей мы проводить не собираемся и не допустим", — написал мэр в своем микроблоге Twitter.