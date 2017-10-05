Васильева призвала учителей не стесняться рассказывать в СМИ о достижениях

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева призвала российских учителей не стесняться рассказывать в СМИ о своих достижениях и успехах.

"Все учителя люди очень скромные по природе… Я все чаще говорю, что нам надо про себя говорить, про себя снимать и про те вещи, которые мы делаем, мы должны показывать всей стране. У нас есть реальные помощники на телевидении, которые хотят снимать короткие фильмы на 7-12 минут о том, что же у нас происходит в нашей школьной жизни, в нашей творческой лаборатории. Поэтому у меня большая просьба… если есть сюжеты, которые будут интересны стране, их обязательно надо снять", — сказала Васильева в ходе церемонии награждения победителей II Всероссийского конкурса педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации".

Министр надеется, что присутствие таких сюжетов на российском телевидении будет возможным уже в этом году.

Она также посетовала на то, что на сегодняшний день у 25% населения "отсутствует функциональное чтение", это приводит к тому, что школьники не в состоянии пересказать содержание параграфа и вынуждены тратить много времени на выполнение уроков.

"Учителя гуманитарного блока — особенно истории и литературы — должны продолжить все усилия, чтобы попытаться эту беду преодолеть", — сказала Васильева.