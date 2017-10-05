Медведев пожелал российским учителям творческих удач на избранном пути

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских учителей с профессиональным праздником, пожелав им творческих удач на избранном пути.

"Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю вас с Днём учителя. Замечательным праздником, который все мы отмечаем – сначала как ученики, потом как родители. И отмечаем его с особой теплотой и благодарностью к своим наставникам", — говорится в телеграмме премьера, опубликованной на сайте правительства.

Медведев отметил, что работа учителей не ограничивается преподаванием тех или иных дисциплин. В своем поздравлении премьер сказал, что от личного примера, который подают учителя ученикам, зависит будущее нашей страны.

"Ваша работа не ограничивается преподаванием тех или иных дисциплин. По большому счёту от вашего личного примера, квалификации, широкого кругозора, умения найти подход к каждому зависит будущее детей, а значит – будущее нашей страны. Вы выбрали профессию, которая нужна каждому человеку, любой стране и всему миру. Именно вы открываете дорогу своим ученикам и их достижениям, заботитесь об их развитии. Учите думать, иметь собственную точку зрения, отстаивать её, верить в себя, отвечать за свои поступки. Настоящий педагог не просто излагает факты, он прививает интерес к знаниям, мотивирует своих воспитанников каждый день открывать для себя что-то новое, неизведанное ", — сказал он.

Медведев пожелал учителям творческих удач на избранном пути, здоровья, счастья и успехов в учебном году.