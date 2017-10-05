На Камчатке на новое жилье для многодетных семей выделили 100 миллионов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт – РИА Новости. Сто миллионов рублей направили в этом году власти Камчатки из регионального бюджета на улучшение жилищных условий многодетных семей Камчатки, сообщили в минЖКХ края.

Отмечается, что социальные выплаты на строительство или приобретение жилья многодетным семьям Камчатки предоставляются с 2013 года. Деньги на эти цели получили порядка 100 семей, в которых воспитываются четверо и более детей, а также одинокие родители, воспитывающие троих и более детей.

"С 2013 года из краевого бюджета на эти цели было выделено более 300 миллионов рублей. В этом году – 100 миллионов рублей, социальные выплаты на приобретение жилья получила 21 многодетная семья", — сказали в министерстве.

Там добавили, что по итогам 2016 года жилыми помещениями было обеспечено 49 семей, в том числе 10 семей получили жилые помещения по договорам социального найма, а 39 приобрели квартиры в собственность, получив социальную выплату за счёт средств краевого бюджета. Из них 26 семей являются многодетными, а 19 – с детьми-инвалидами.