Начальник московской полиции покинул свой пост

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Один из заместителей начальника ГУМВД по Москве — начальник полиции Вячеслав Козлов освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
"На всех этапах профессиональной деятельности Вячеслава Козлова отличали высокая компетентность, целеустремленность и умение принимать верные решения в самых сложных ситуациях, он был и остается одним из самых авторитетных и уважаемых руководителей столичной полиции", — говорится в сообщении.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Козлов продолжит работу в главке в качестве федерального гражданского госслужащего.