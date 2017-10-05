Начальник московской полиции покинул свой пост

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Один из заместителей начальника ГУМВД по Москве — начальник полиции Вячеслав Козлов освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Ранее главк МВД по Москве сообщил об уходе на пенсию другого заместителя начальника ведомства Александра Петрикова.

"На всех этапах профессиональной деятельности Вячеслава Козлова отличали высокая компетентность, целеустремленность и умение принимать верные решения в самых сложных ситуациях, он был и остается одним из самых авторитетных и уважаемых руководителей столичной полиции", — говорится в сообщении.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Козлов продолжит работу в главке в качестве федерального гражданского госслужащего.