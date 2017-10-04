В Госдуме предложили ограничить рекламу гомеопатических препаратов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Госдуму РФ внесен законопроект, который ограничивает рекламу гомеопатических лекарственных препаратов.

"Настоящим законопроектом предлагается установить, что реклама гомеопатических лекарственных препаратов не допускается иначе как в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях", — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, проект закона вносит изменения в законодательство, согласно которым на потребительскую упаковку гомеопатических лекарственных препаратов должна наноситься предупредительная надпись, что препарат не обладает клинически доказанными лечебными свойствами, следует из сопроводительных материалов к документу.

В записке к законопроекту отмечается, что гомеопатические средства не имеют доказанного терапевтического действия, в то же время они привлекают своей "натуральностью" и часто заменяют собой реальное лечение достаточно серьезных заболеваний. Как говорится в записке, введенный в заблуждение покупатель, занимаясь самолечением такими препаратами, рискует упустить время для помощи организму и может усугубить свое состояние.