Москвичей предупредили о вероятности девятибалльных пробок из-за дождя

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Неблагоприятные погодные условия в Москве вечером в среду могут привести к пробкам в 9 баллов на дорогах города, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Неблагоприятные погодные условия в вечерний час пик могут привести к ухудшению дорожной обстановки в Москве, а также увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Из-за дождя и ограниченной видимости загруженность столичных дорог может достичь 9 баллов", — говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент загруженность столичных дорог составляет 8 баллов. Наибольшие затруднения отмечаются на Варшавском шоссе, Кутузовском проспекте, шоссе Энтузиастов, МКАД, Третьем транспортном кольце, а также в центральной части города.

В ЦОДД обратились к водителям во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, избегать необоснованных маневров, держать дистанцию. По возможности для передвижения по городу пользоваться общественным городским транспортом.