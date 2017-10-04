Найденный в Якутии медвежонок ждет отправления в Москву бортом Минобороны

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Оставшегося без мамы белого медвежонка, найденного в сентябре в Якутии, в среду привезли в Якутск, откуда он отправился в Москву бортом самолета Минобороны РФ, сообщила пресс-служба московского отделения "Единой России" в среду.
"Сегодня, 4 октября, маленького найденыша привезли в город Якутск, где его встречал борт самолета Минобороны РФ для перелета в Москву", — говорится в сообщении.
По словам секретаря московского отделения партии Андрея Метельского, ближайший месяц медвежонок пройдет адаптацию в специальном питомнике Московского зоопарка и получит московскую "прописку". "Первое время он будет проходить реабилитацию под наблюдением ветеринаров. Как вы знаете, символ нашей партии – белый медведь, и мы были бы рады со своей стороны по мере возможности участвовать и далее в судьбе якутского гостя, который вполне мог бы стать добрым живым талисманом единороссов", — сказал Метельский.