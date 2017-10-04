Глава Мордовии поздравил коллективы школ, вошедших в топ-500

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт – РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков поздравил педагогические коллективы и учащихся образовательных учреждений республики, вошедших в рейтинг лучших школ России, и пообещал, что власти и в дальнейшем будут делать все необходимое для повышения качества образования.

В среду в Москве вице-премьер РФ Ольга Голодец и министр образования и науки РФ Ольга Васильева представили рейтинг лучших школ России. В него вошли 500 школ со всей страны, кроме того, отдельно выделены 25 лучших образовательных заведений.

По итогам исследования, Республиканский лицей для одаренных детей занял второе место в топ-25, уступив лишь Президентскому физико-математическому лицею в Санкт-Петербурге. В список 500 лучших от Мордовии вошли саранские гимназии №12, №19, №20, лицей №43 и средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №39.

"Глава Мордовии Владимир Волков поздравил педагогический состав и воспитанников учебных заведений, подчеркнув, что институты власти и в дальнейшем будут делать все необходимое для повышения качества и доступности образования", — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

По словам Волкова, которые цитирует пресс-служба, "результаты авторитетного исследования вновь подтверждают, что качество образования в Мордовии – одно из лучших в стране".

Глава региона считает, что именно школа должна быстро реагировать на требования времени, активнее использовать преимущества информационных технологий и дистанционного обучения. "Упор в обучении нужно делать не только на традиционное усвоение теоретических знаний, но и на проектную деятельность, реальную исследовательскую работу. Причем сама среда, созданные условия должны воспитывать – развивать детей творчески и интеллектуально, формировать привычку быть умным и здоровым", — отметил он.

Волков также напомнил о необходимости транслировать образовательные методики, которые зарекомендовали себя и успешно применяются в Республиканском лицее для одаренных детей, в других школах Саранска и республики. По его мнению, эти наработки, позволяющие воспитать из обычного школьника победителя мировых и российских олимпиад, нужно активно использовать на всех республиканских образовательных площадках.

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