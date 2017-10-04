Васильева рассказала о планах повысить объективность аттестатов за 9 класс

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Минобрнауки намерено работать над повышением объективности в выдаче красных дипломов выпускникам девятых классов, сообщила в интервью РИА Новости министр образования и науки Ольга Васильева.

Министр пояснила, что объективность красных дипломов у девятиклассников очень относительна, их аттестат не всегда соответствует реальным знаниям учащегося.

"Получается, что один из вариантов – во-первых, усиление, понятно, проверок, что реально происходит при заполнении этих аттестатов… (И) есть предложение дополнить вот эту медаль за особые успехи в учении дополнительными критериями, начиная потихонечку повышать объективность выдачи аттестатов именно за 9-й класс", — сказала Васильева.

При этом она отметила, что ЕГЭ уже добился определенных успехов и с каждым годом этот экзамен становится все прозрачнее.

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