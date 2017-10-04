В российских школах появятся "группы здоровья", заявила Васильева

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В российских школах появятся "группы здоровья", которые будут определять объем допустимой физической нагрузки на уроках физкультуры для учащихся, сообщила в интервью РИА Новости министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

© РИА Новости / Григорий Сысоев Васильева предложила исключить из программы "5-100" неэффективные вузы Над вопросом предоставления школам медкарт Минобрнауки работает совместно с Минздравом. Ранее министр образования и науки России Ольга Васильева предложила обязательно информировать школьных медицинских работников о заболеваниях учеников. Глава Минздрава позднее заявила, что учителя должны знать о том, к какой группе здоровья относится ребенок, но врачебная тайна должна сохраняться.

"Мы много работаем с Минздравом. Мы абсолютно понимаем наши задачи. Сейчас у нас будут "группы здоровья" для физкультуры для того, чтобы мы могли дозировать нагрузку, потому что, как правило, много несчастных случаев связано с физкультурой. Потому что педагог не знает физическое состояние ребенка", — сказала Васильева.

Она пояснила, что школьный врач будет рассказывать учителю физкультуры об особенностях здоровья учащегося.

По словам министра, такая система будет распространена и на учебные заведения средне-профессионального образования, где есть несовершеннолетние учащиеся.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.