Модель борьбы с "группами смерти" представят до декабря, сообщила Васильева

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Модель борьбы с "группами смерти" в социальных сетях находится в стадии окончательной доработки и будет представлена до декабря, заявила в интервью РИА Новости министр образования и науки Ольга Васильева.

"У нас, как я обещала, готов проект. Он будет в конце осени представлен. Сейчас идет стадия его окончательной доработки", — сказала Васильева.

Ранее министр объявила, что ведомство представит модель борьбы с "группами смерти" в соцсетях осенью 2017 года. В интервью РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Васильева пояснила, что задача Минобрнауки будет заключается в том, чтобы стать антимодератором опасной информации.