В России появится новая система профессиональной аттестации учителей

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минобрнауки планирует изменить систему профессиональной аттестации школьных учителей, в первых пилотных проектах по ее реализации будут участвовать порядка 10-15 регионов РФ, рассказала в интервью РИА Новости глава министерства Ольга Васильева.

"Сразу хочу уважаемых коллег успокоить, что в ближайшие два года аттестация как минимум будет проходить по выбору – классически, как она идет сейчас, или по трем направлениям, которые предлагает новая система. Что это значит? Это психолого-педагогическое направление, это предметное и это коммуникативные навыки, которые проверяются в ходе аттестации", — сказала Васильева.

Он подчеркнула, что заставлять учителей проходить аттестацию только по новой системе никто не будет, но постепенно ведомство намерено расширять профессиональную оценку учителя по этим трем направлениям.

"Для чего это делается? Для того, чтобы, допустим, можно было заявить о возможности новой должности значительно раньше, чем это было, к примеру, в системе старой оценки учительского труда. И здесь уже разговор идет о качестве и о сокращении дистанции, которая была связана со стажем между учителем начинающим и учителем более опытным", — сказала Васильева.

Она отметила, что в новой системе сохранятся все предыдущие звания и категории учителей. По ее словам, главной задачей сегодня является выстроить в России единую систему повышения квалификации, как это было ранее.

Министр также отметила, что новая система повышения квалификации будет уделять внимание и проблеме "эмоционального выгорания" учителя на работе и будет давать возможность посещения крупных городов и центров культуры.

По ее словам, в пилотном проекте участвовать будут порядка 10-15 регионов, вероятнее всего, те же, что и заявились на участие в проверке школьных учителей на знание русского языка и математики.