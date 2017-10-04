Васильева рассказала, когда появятся новые базовые учебники

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Школьные учебники из списка новых базовых линеек могут появиться уже через 2-3 года, считает глава Минобрнауки Ольга Васильева.

"Я думаю, что постепенно, в ближайшие 2-3 года, мы начнем уже в новом формате работать и издавать новые учебники", — сказала Васильева в интервью РИА Новости.

Она пояснила, что базовые линейки школьных учебников в России появятся, когда ведомство закончит работу по разработке федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

Ранее Васильева уже заявляла, что считает необходимым создать единые базовые линейки школьных учебников, сократив их количество до трех. Она также назвала недопустимым наличие 400 учебников для начальных классов. Позднее министр заявляла РИА Новости, что количество учебников сократится уже в ближайшее время.