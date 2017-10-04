У России практически нет торгово-экономических связей с КНДР, заявил Путин

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия практически не имеет торгово-экономических отношений с КНДР, никаких маршрутов поставок нефти нет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

"Что касается наших торгово-экономических связей, я уже говорил об этом недавно совсем публично — их практически нет", — сказал Путин.

"Мы поставляем 40 тысяч тонн нефти в квартал… Это ноль. Причем, ни одна из вертикально-интегрированных компаний России не поставляет вообще ничего. Это какие-то местные перекупщики, мелкие компании, мы даже их не знаем. Это ноль, это ничего. Никакого маршрута там нет", — добавил президент.