Спикер Крыма призвал не потакать мифам украинских националистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Своевольные толкования событий "крымской весны", ознаменовавшихся воссоединением Крыма с Россией, иногда потакают мифу украинских националистов об аннексии полуострова, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, события "крымской весны" должны быть представлены историками без иллюзий, мифов и всяких своевольных толкований.

"Сейчас разные выходят материалы литературные и художественные на этот счет. Кто в лес, кто по дрова. Иногда такие произведения только усиливают мифы о Крыме, один из которых — аннексия Крыма. Это самый базовый миф, который исповедуется украинскими националистами", — сказал Константинов на заседании президиума парламента.

По его словам, недопустимо при трактовке событий мартовского референдума забывать о роли крымчан в том историческом процессе. "Тот порыв крымский уходит куда-то в сторону, на поверхности остается совершенно другое", — подчеркнул Константинов.

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