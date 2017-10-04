Адыгея завершила программу переселения из ветхого жилья

МАЙКОП, 4 окт — РИА Новости. Власти Адыгеи ввели в эксплуатацию два многоэтажных дома в посёлке Яблоновском Тахтамукайского района, тем самым ликвидировав в республике очередь нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до января 2012 года, сообщает пресс-служба главы Адыгеи.

Новоселье в Яблоновском отмечают 235 человек, получившие в общей сложности 107 квартир. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в гостях у одной из семей новоселов, до сих пор жившей в саманном общежитии с общей кухней и санузлом на этаже. Новое благоустроенное жильё удобно по планировке и расположено рядом с магазинами, остановками общественного транспорта и социальными объектами.

"Конечно, еще немало жителей республики проживают в непростых жилищных условиях, сейчас федеральный центр рассматривает возможность продления программы по переселению граждан из ветхого жилья. Надеемся, что эта программа и дальше будет действовать. Приобретённый за эти годы опыт позволит нам ещё эффективнее проводить эту работу", — цитирует в пресс-службе слова главы Адыгеи.

Кумпилов поручил главам муниципалитетов и Минстрою республики продолжить формирование реестра ветхого жилья в регионе. При строительстве домов для переселяемых граждан будет учитываться перспективное планирование территорий. Люди должны быть обеспечены всеми необходимыми услугами и объектами: детскими и спортивными площадками, аптеками, общественным транспортом, учреждениями образования и здравоохранения.

Всего с 2013 года новое комфортное жилье взамен ветхого получили 853 жителя Адыгеи. На строительство многоквартирных домов по госпрограмме было направлено около 322 миллионов рублей. Это средства государственного Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также республиканского и районных бюджетов.

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