МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Госдума этой осенью примет законопроекты, которые позволят повысить эффективность борьбы с телефонным терроризмом, сказал председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.

"Уже в этой сессии Государственной думой будет принят законопроект о запрете на подмену номеров при отправке смс, многие эксперты говорят о необходимости запрета подмены номеров в отношении голосовых сообщений, что сегодня реализуется благодаря современным технологиям. В ближайшее время парламент примет проект федерального закона, устанавливающий административную ответственность за нелегальную продажу сим-карт (включая выдворение иностранцев)", — сказал Левин на XVII ежегодной конференции "Состояние и перспективы развития российской ИКТ-инфраструктуры", которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, в результате "будет создана серьезная законодательная база, которая позволит повысить эффективность борьбы с телефонным терроризмом".

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 630 тысяч человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,6 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.