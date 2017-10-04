МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным требование о знании русского языка для получения гражданства России, сообщили РИА Новости в суде.

Таким образом, суд отклонил жалобу гражданки Азербайджана Фирангиз Гусейновой, которая состоит в браке с гражданином России, но "в силу трудных жизненных обстоятельств не получила образования и не может освоить русский язык". По словам юриста, женщина сидит дома и занимается детьми, но из-за отсутствия гражданства вынуждена периодически выезжать из страны. Он посчитал это вмешательством государства в дела семьи, добавив, что "несправедливые требования законодательства мешают нормальным семейным отношениям".

Он просил отменить пункт положения "О порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации", который обязывает соискателя прикладывать к заявлению о приеме в гражданство РФ документ, подтверждающий владение русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме.

Также он просил включить неграмотных в список лиц, освобожденных от необходимости подтверждать владение русским языком. В настоящее время исключения предусмотрены только для мужчин старше 65 лет, женщин старше 60, недееспособных, инвалидов I группы.

"Пожилые и недееспособные лица и инвалиды освобождены от необходимости подтверждать знание языка, потому что для данных категорий процесс обучения представляет сложность. Что мешает истице молодой женщине в возрасте 32 лет освоить русский язык? Возможности для обучения есть и в России, и в Азербайджане", — отметил в суде юрист, выступавший со стороны президента РФ.

Представители ответчика добавили, что неграмотность трудно верифицировать и внести это понятие в юридические документы. Кроме того, государство не вмешивается в семейную жизнь и не принуждает граждан внутри семьи говорить на русском языке, но вправе устанавливать требования к получению гражданства.