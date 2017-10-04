МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным требование о знании русского языка для получения гражданства России, сообщили РИА Новости в суде.
Он просил отменить пункт положения "О порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации", который обязывает соискателя прикладывать к заявлению о приеме в гражданство РФ документ, подтверждающий владение русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме.
Также он просил включить неграмотных в список лиц, освобожденных от необходимости подтверждать владение русским языком. В настоящее время исключения предусмотрены только для мужчин старше 65 лет, женщин старше 60, недееспособных, инвалидов I группы.
"Пожилые и недееспособные лица и инвалиды освобождены от необходимости подтверждать знание языка, потому что для данных категорий процесс обучения представляет сложность. Что мешает истице молодой женщине в возрасте 32 лет освоить русский язык? Возможности для обучения есть и в России, и в Азербайджане", — отметил в суде юрист, выступавший со стороны президента РФ.
Представители ответчика добавили, что неграмотность трудно верифицировать и внести это понятие в юридические документы. Кроме того, государство не вмешивается в семейную жизнь и не принуждает граждан внутри семьи говорить на русском языке, но вправе устанавливать требования к получению гражданства.