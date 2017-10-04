"Признание интернета" досталось медиацентрам РЭУ имени Плеханова и ТПУ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Юлия Чичерина. Оргкомитет конкурса на лучший медиацентр среди вузов России подвел итоги зрительского голосования в номинации "Признание интернета": из числа 69 вузов-участников наибольшее число голосов получили медиацентры РЭУ имени Г.В. Плеханова и Томского политехнического университета, сообщила РИА Новости проректор по внешним связям ТПУ Лилия Кирьянова.

"Победа в конкурсе медиацентров, в котором приняли участие 69 вузов, для нас очень важна. Творческая составляющая в обучении будущих инженеров — неотъемлемая часть развития многогранной личности, способной создавать новые идеи и претворять их в жизнь. "Признание интернета" — замечательный подарок Медиацентру ТПУ к его 10-летию", — отметила Кирьянова.

Определение победителя происходило в несколько этапов. Сначала пользователи интернета выбирали лучшие творческие работы. Голосование проходило на официальном сайте конкурса и на странице Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ) "ВКонтакте". Затем успешных участников ждали испытания в творческом конкурсе, где они выполняли работы на одну из четырех тем: "Наука и инновации", "Сохранение памяти о Великой Отечественной войне", "Год экологии в России".

Каждая работа представителей вузовских медиацентров объединяла различные виды контента: текст, фото, видео, аудио. По мнению организаторов, это не только отвечает основным тенденциям развития журналистики, но и позволяет оценить возможности творческих коллективов работать с разными форматами.

Для финального голосования был сформирован шорт-лист из 10 творческих работ, в итоге победителями в номинации "Признание интернета" стали сразу два участника.

"Оргкомитет принял решение, что справедливо будет объявить победителями два медиацентра: РЭУ имени Г.В. Плеханова (Москва) и ТПУ (Томск). Они вышли в лидеры и до последней секунды голосования сохраняли небольшой разрыв", — сообщил первый заместитель исполнительного директора МАСТ Сергей Косенчук.

Конкурс на лучший медиацентр среди вузов России проходит с 3 февраля, его организатором выступила Международная ассоциация студенческого телевидения. Конкурс проводится при поддержке министерства образования и науки РФ, при информационной поддержке МИА "Россия сегодня" и социальной сети "ВКонтакте".