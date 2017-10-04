Российские школы перейдут на двухсменное обучение в ближайшие три года

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. В ближайшие три года в России удастся уйти от практики обучения в школах в три смены, заявила журналистам вице-премьер Ольга Голодец.
"У нас есть субъекты, которые преодолели ситуацию. Программа заложена в бюджет дальше на три года", — сказала вице-премьер.
Она пояснила, что общий дефицит мест накладывается на серьезный демографический рост: "у нас в младшем поколении растет численность населения".
"Программа выстроена с учетом демографической потенциальной нагрузки. Мы надеемся, что в ближайшие три года ситуация будет полностью решена на всей территории Российской Федерации", — заявила вице-премьер.