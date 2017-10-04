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Общество

В России 300 учебных заведений вошли в рейтинг лучших сельских школ

Сюжет:
Лучшие школы России: рейтинги и мониторинги (88)
11:4004.10.2017
(обновлено: 11:41 04.10.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчитель в классе новой школы. Архивное фотоУчитель в классе новой школы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Сразу 300 учебных заведений из разных регионов России впервые вошли в список лучших сельских школ, рейтинг составлен проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

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Рейтинг оценивает вклад школы в решение одной из основных задач системы образования — предоставление ученикам возможности получения качественного образования и развития их способностей. Уровень подготовки учащихся измеряется на основе результатов основного государственного экзамена (ОГЭ) и всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), что позволяет обеспечить открытость и прозрачность формирования рейтинга.

Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" и содействии министерства образования и науки РФ подготовил перечень "300 сельских общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников". При подготовке рейтинга использовались результаты Обязательного госэкзамена (ОГЭ) в 9 классе и результаты заключительного и регионального туров Всероссийской олимпиады школьников.

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"Специалисты составляют рейтинг сельских школ уже несколько лет, и если в первый год они смогли отобрать менее сотни школ, которые продемонстрировали объективные, внешне измеряемые результаты всероссийского уровня, то в 2017 году в рейтинг удалось включить уже топ-300 сельских школ (при этом пороговый балл для вхождения в список оказался выше, чем в топ-200 прошлого года)", — отмечается в сообщении.

Директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко отметил, что важно выделять сельские школы в отдельный рейтинг, поскольку они работают в особых условиях по сравнению с городскими.

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"Это заслуженный успех, связанный с ростом качества образования в сельских школах. Ученики очень неплохо сдают экзамен за девятый класс и показывают высокие результаты на предметных олимпиадах. Уходит в прошлое стереотип о том, что ученик сельской школы не может стать победителем олимпиады. Сегодня мы видим, что эти ребята прекрасно выступают и на региональном, и даже на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников", — пояснил Ященко, отметив, что за год выросло количество регионов, школы которых сумели показать значимые результаты и войти в топ-300.

Он отметил, что даже если бы составители рейтинга ограничились рейтингом топ-200, то все равно в этом году выросло бы количество регионов, которые вошли в список. Это связано с действительным ростом образовательных результатов в сельских школах.

"В этом году, например, впервые в рейтинг вошли школы Чеченской республики, что показывает эффективность развития образования в сельских школах региона", — заключил эксперт.

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