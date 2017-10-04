В России названы лучшие школы по подготовке в профильных областях

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Названы лучшие российские школы, обеспечивающие высокий уровень подготовки выпускников в профильных областях и по математике, рейтинг составлен проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

Рейтинг оценивает вклад школы в решение одной из основных задач системы образования — предоставление ученикам возможности получения качественного образования и развития их способностей. Уровень подготовки учащихся измеряется на основе результатов основного государственного экзамена (ОГЭ) и всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), что позволяет обеспечить открытость и прозрачность формирования рейтинга.

В комплекс профильных рейтингов входят школы, которые добились успеха по каждому предметному направлению от индустриально-технологического до социально-гуманитарного.

"Мы уже несколько лет отдельно готовим математический рейтинг… Лидерами этого рейтинга в 2017 году стали Президентский физико-математический лицей №239 Санкт-Петербурга, лицей "Вторая школа", школа №179 и школа №57 из Москвы", — рассказал РИА Новости директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко.

Он отметил, что педагоги ведущих физико-математических школ активно передают свой опыт другим школам, в том числе, на площадке образовательного центра "Сириус". В результате мер по реализации концепции математического образования в математический и естественно-научный рейтинги вошли школы из большого числа регионов.

"К примеру, в рейтинг вошел Дагестанский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей из Махачкалы. Успехи в развитии математического образования в Дагестане во многом связаны с образовательным центром "Сириус", а также с проектом развития математического образования в Дагестане, реализуемым при поддержке благотворительного фонда "Пери". Мы надеемся, что опыт этого лицея, как и других лидеров профильных рейтингов, станет примером для других школ", — заключил эксперт.

Наиболее активный рост по числу школ в рейтингах показывают Татарстан, Самарская, Московская, Кировская, Липецкая области, Москва и Санкт-Петербург.

Ященко также добавил, что рейтинг в первую очередь важен для тех школ, которые стремятся туда войти.

"Рейтинг дает возможность каждой школе найти аналогичную себе школу по условиям, по географическому положению, но добившуюся более высоких результатов, и позаимствовать у нее лучшие практики и подходы. Я уверен, что наблюдаемый нами рост результатов школ в целом, в том числе, связан с тиражированием опыта лучших школ. Ведь сейчас в связи с повышением зарплат учителям и улучшением материально-технических условий в образовательных учреждениях у школ России появилась реальная возможность добиться успеха. И лидеры нашего рейтинга становятся для остальных школ "методическими маяками" на этом пути", — отметил он.