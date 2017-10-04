В Москве на станции метро "Комсомольская" начали работать мобильные кассиры

Кассир на одной из станций метро в Москве. Архивное фото

Кассир на одной из станций метро в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Московском метрополитене расширили штат мобильных кассиров, сообщает сайт mos.ru. Теперь в течение всего дня они дежурят в вестибюле станции "Комсомольская" Кольцевой линии и в часы пик — Сокольнической.

Ранее мобильные кассиры работали только на "Савеловской", "Чкаловской", "Тушинской" и "Щелковской". Проект был признан успешным, и до конца года дополнительные сотрудники появятся еще в нескольких вестибюлях. Их список пока находится в разработке.

У таких кассиров можно приобрести билет на одну поездку. Сотрудники также помогают пассажирам при пользовании автоматами по продаже билетов и готовы подсказать, какой тариф будет самым выгодным.

Оплатить билет у мобильного кассира можно только банковской картой. Терминалы принимают карты всех крупных платежных систем, в том числе "Мира". Пассажирам доступна и бесконтактная оплата при помощи мобильного телефона, наручных часов или браслета.

За час мобильный кассир продает почти 140 билетов. Это позволяет сократить очереди примерно на 10 процентов и сэкономить время пассажиров.