В Минкультуры рассказали о взаимодействии с Общественным советом

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Общественный совет при министерстве культуры может давать свои экспертные заключения по ряду вопросов, но не может подменять собой ведомство, сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры Александр Журавский.

Общественный совет при Минкультуры часто резко высказывается по поводу решений, выносимых министерством культуры. Так, председатель совета Павел Пожигайло назвал ошибкой выдачу прокатного удостоверения фильму "Матильда" Алексея Учителя.

"У Общественного совета достаточно широкие права, но он не может подменять собой то ведомство, при котором существует. Совет может критиковать нас, иногда он это делает справедливо, иногда не очень, но он имеет на это право. Совет может рассматривать и давать экспертные заключения на вырабатываемые законопроекты, чем нынешний его состав и пользуется в полной мере", — сказал Журавский.

По его словам, часть членов совета не только резко критикуют Минкультуры, но и в своей резкости переходят возможные границы приличия и деловой этики. "Мне кажется, что никакого иного пути, кроме как налаживания конструктивного диалога между Общественным советом и министерством культуры, не существует", — подчеркнул собеседник агентства.

Журавский отметил, что общественное мнение не является нормой закона. При этом когда кто-то переходит от общественного обсуждения к активным насильственным действиям или угрозам насилия, это должно рассматриваться в контексте уголовного законодательства. "Если кого-то кого-то оскорбил — для прояснения юридической стороны этого вопроса есть суд", — добавил он.

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