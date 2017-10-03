Не повод для отставки: эксперты ВАК рекомендовали лишить Мединского степени

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мнения относительно спорной диссертации главы министерства культуры Владимира Мединского разделились — не все эксперты согласны с тем, что работа является ненаучной.

Глава министерства образования и науки РФ Ольга Васильева, в частности, подчеркнула важность того, что в диссертации нет плагиата, а говоря о взгляде Мединского на историю, отметила, что научная полемика — это нормальное явление.

В понедельник экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) на заседании рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

В то же время в ведомстве отметили, что это решение промежуточное, поскольку "последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования". Источник РИА Новости сообщил, что заседание президиума должно состояться 20 октября. Эту информацию позже подтвердил РИА Новости один из членов экспертного совета ВАК, а министр Васильева сообщила в интервью РИА Новости, что президиум соберётся в ближайшие две-три недели.

Как рассказал РИА Новости во вторник один из членов Экспертного совета Олег Будницкий, в пользу лишения докторской степени Мединского проголосовали 17 из 21 члена экспертного совета (ВАК) по истории и археологии, при этом саму спорную диссертацию читали не все. Эксперты, голосовавшие за лишение Мединского степени сочли его работу ненаучной.

Начало истории

Дискуссия вокруг работы Мединского началась после того, как участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить министра ученой степени, утверждая, что его диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности.

Материалы поступили в диссовет МГУ, который решил не рассматривать научную работу министра по существу ввиду отсутствия плагиата. Бабицкий потребовал признать это решение недействительным. Позже ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что этот диссовет закрыт.

Затем пакет документов по диссертации Мединского поступил в Белгородский государственный национальный исследовательский университет и был передан для рассмотрения в диссертационный совет, который согласился с решением присудить ему степень доктора исторических наук.

Комментируя СМИ ситуацию вокруг своей научной работы, сам Мединский отмечал, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.

Плагиата нет

Глава Минобрнауки Ольга Васильева, комментируя ситуацию с диссертацией, напомнила, что ранее по работе Мединского двумя диссертационными советами были приняты положительные решения.

"А еще очень важный момент — это отсутствие плагиата в работе. Ну а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та самая полемическая история, которая должна быть", — сказала Васильева РИА Новости.

Голосование экспертов

Один из членов экспертного совета Марина Арзакян сообщила РИА Новости, что голосовала против лишения министра культуры докторской степени, при этом признав, что не читала диссертацию Мединского.

По ее словам, голосование проходило открыто, при этом из 21 ученого лишь трое проголосовали против (сама Арзакян, представитель РУДН доктор исторических наук Марина Мосейкина и зампред экспертного совета ВАК, декан историко-филологического факультета РГГУ Павел Шкаренков).

Единственным воздержавшимся был председатель экспертного совета — главный научный сотрудник Института всеобщей истории член-корреспондент РАН Павел Уваров.

"Я оказалась в меньшинстве — я голосовала против того, чтобы соискателя лишили ученой степени… Лично я руководствовалась следующим аргументом: я представляю научную специальность 03 (всеобщая история), в то время как обсуждаемая диссертация была написана по специальности 02 (отечественная история). Я сама эту диссертацию не читала, она далека от моих научных интересов, и я не посчитала себя вправе в такой ситуации голосовать за лишение человека ученой степени", — пояснила Арзакян.

При этом собеседница агентства отметила, что не осуждает коллег, проголосовавших за лишение Мединского ученой степени, предположив, что у них, вероятно, было больше на это оснований. Эксперты совета составили специальную комиссию (у всех них была научная специальность 02) и подготовили доклад, в котором приводились аргументы, по которым главу Минкультуры следовало лишить ученой степени. С данным документом заблаговременно ознакомились все участники заседания, отметила собеседница агентства.

Окончательное решение — за Минобрнауки

Доктор исторических наук Дмитрий Бондаренко, сотрудник Института Африки РАН, также принимал участие в заседании совета ВАК и голосовал за лишение Мединского степени. По его мнению, президиум комиссии, ближайшее заседание которого пройдет 20 октября, примет окончательное решение по ходатайству о лишении Владимира Мединского степени доктора исторических наук.

Бондаренко рассказал, что, как правило, президиум соглашается с мнением экспертного совета. Но не исключен и вариант, при котором президиум ВАК посчитает, что ученую степень Мединского необходимо подтвердить или направить его диссертацию на рассмотрение в еще один диссертационный совет. При этом Бондаренко отметил, что даже президиум ВАК не является последней инстанцией, окончательное решение принимает министерство образования и науки.

Комментируя результаты голосования, Бондаренко заявил, что "никто не сомневался, что диссертация плохая, просто несколько человек посчитали, что нет формальных оснований ходатайствовать о лишении ученой степени, а остальные сказали, что они все-таки есть".

Он отметил, что голосовавшие за лишение степени Мединского эксперты сочли его работу не соответствующей критериям научности. Бондаренко добавил, что решение также принималось на основе принципа стремления к объективности познания — "на чем всегда базируется историческая наука".

"Присутствовало три представителя министра культуры Мединского, которые воспользовались своей возможностью выступить. Так что голосование прошло демократично", — заключил Бондаренко.

Еще один член экспертного совета ВАК по истории Виктор Кондрашин, голосовавший за лишение Мединского степени доктора наук, сказал, что принял решение, доверяя экспертному заключению коллег — ведущих специалистов в России по теме диссертации министра.

"Я до момента появления вот этого экспертного заключения придерживался точки зрения, что надо отклонить заявление о лишении ученой степени, потому что в общем-то работ слабых много, работа среднего уровня — я не специалист, опять же, чисто по внешним признакам сужу… После такого заключения, где все были расстановлены (все точки) над i по всем направлениям, просто трудно принимать какое-то другое решение", — сказал он.

Кондрашин отметил, что плагиата (в работе Мединского) нет, но научная проблема не решена, по мнению специалистов, а это основание для лишения ученой степени по действующим правилам ВАК.

Без политизации

Как пояснил РИА Новости член экспертного совета из Высшей школы экономики, доктор исторических наук Олег Будницкий, претензии к работе министра заключаются в том, что, по мнению проголосовавших за лишение степени, исследование Мединского не содержит нового научного знания.

"Для него характерны логические несоответствия и многочисленные фактические ошибки. Исследование по своему научному уровню не соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора исторических наук", — отметил ученый.

Будницкий подчеркнул, что претензии к диссертации Мединского являются сугубо профессиональными, и призвал не политизировать эту историю. Против лишения степени, по его словам, были приведены сугубо формальные доводы. "Господин Мединский не единственный, кого экспертный совет ВАК по истории на моей памяти рекомендовал лишить ученой степени", — добавил Будницкий.

Не повод для отставки

Прокомментировали ситуацию и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что никакой нормы о снятии министра с поста в случае лишения его ученой степени нет.

"Я не могу вам ответить на этот вопрос. Я не думаю, что где-то в каких-то нормах прописана какая-то увязка подобных материй, какая-то взаимная связь", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, могут ли снять министра культуры Владимира Мединского с поста, если будет принято решение о лишении его докторской степени.

"Но, тем не менее, я сейчас просто не могу ответить на этот вопрос", — добавил он.

При этом Песков отметил, что вопрос о лишении министра культуры Владимира Мединского степени доктора наук не является поводом для системных преобразований в этой сфере.