В день 199-летия Грозного пройдет массовая свадьба 199 пар

ГРОЗНЫЙ, 3 окт – РИА Новости. Церемония бракосочетания 199 пар пройдет на территории цветочного парка в Грозном 5 октября – в день 199–летия столицы Чечни, сообщил РИА Новости во вторник представитель мэрии города.

"Торжества пройдут по чеченским свадебным традициям. Для организации церемонии на территории парка устанавливается эксклюзивный 17-метровый шатер в форме восьми горных вершин. Аналог такой конструкции в мире только один", — уточнили в администрации. Для монтажа шатра пригласили специалистов из Москвы.

В этот день в Грозном откроется множество новых объектов: пятизвездочная гостиница, сквер имени чеченского художника ХIХ века Петра Захарова, а также будет заложена капсула под строительство "Ледовой арены". В Грозном в праздничный день ждут множество знаменитых гостей, политиков, глав регионов России и журналистов. Уже с начала недели в грозненских гостиницах нет свободных номеров.

Цветочный парк в Грозном открылся 17 сентября в День чеченской женщины. Площадь в 45 тысяч квадратных метров украшают свыше 150 тысяч цветов, установленных на металлических конструкциях, и порядка 500 деревьев, а также фонтан с 18-метровыми башнями, выполненными в национальном стиле.