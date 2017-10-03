В Крыму французскому актеру Насери вручили орден альянса "Миротворец"

Актер Сами Насери и певец Мурад Бурави на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Симферополе. 3 октября 2017

Актер Сами Насери и певец Мурад Бурави на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Симферополе. 3 октября 2017

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Французскому актеру, исполнителю главной роли в серии фильмов "Такси" Сами Насери вручили в Крыму орден Всемирного благотворительного альянса "Миротворец".

Насери прилетел в Крым в конце сентября для участия в "Форуме мира" в Ялте, организатором которого выступил альянс "Миротворец". Актер также посетил симферопольское СИЗО, где встретился с несовершеннолетними правонарушителями, которым вручил фото со своими автографами.

Награда была вручена на площадке крымского пресс-центра МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

"Насери уделил общению в СИЗО полтора часа времени. Он рассказал, что надо пробовать другую жизнь, надо тянуться к звездам, а не падать вниз, что у каждого человека в жизни есть шанс. Такие дела не остаются без последствий. Мы связались с руководством альянса, обсудили и приняли решение, что Сами Насери должен уехать из Крыма с нашей наградой, орденом "Миротворца", — сказал вице-президент фонда "Миротворец" Константин Коломенский.