В Крыму французскому актеру Насери вручили орден альянса "Миротворец"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Французскому актеру, исполнителю главной роли в серии фильмов "Такси" Сами Насери вручили в Крыму орден Всемирного благотворительного альянса "Миротворец".
Награда была вручена на площадке крымского пресс-центра МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
"Насери уделил общению в СИЗО полтора часа времени. Он рассказал, что надо пробовать другую жизнь, надо тянуться к звездам, а не падать вниз, что у каждого человека в жизни есть шанс. Такие дела не остаются без последствий. Мы связались с руководством альянса, обсудили и приняли решение, что Сами Насери должен уехать из Крыма с нашей наградой, орденом "Миротворца", — сказал вице-президент фонда "Миротворец" Константин Коломенский.