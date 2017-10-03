Эксперт ВАК призналась, что не читала диссертацию Мединского

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Один из членов экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории Марина Арзакян голосовала против лишения министра культуры Владимира Мединского степени доктора наук, но признала, что не читала его диссертацию.

Об этом сама доктор исторических наук, сотрудник Центра истории международных отношений Института всеобщей истории РАН рассказала во вторник РИА Новости.

По её словам, голосование проходило открыто, при этом из 21 ученого лишь трое проголосовали против (сама Арзакян, представитель РУДН доктор исторических наук Марина Мосейкина и зампред экспертного совета ВАК, декан историко-филологического факультета РГГУ Павел Шкаренков). Единственным воздержавшимся был председатель экспертного совета — главный научный сотрудник Института всеобщей истории член-корреспондент РАН Павел Уваров.

"Я оказалась в меньшинстве — я голосовала против того, чтобы соискателя лишили ученой степени… Лично я руководствовалась следующим аргументом – я представляю научную специальность 03 (всеобщая история), в то время как обсуждаемая диссертация была написана по специальности 02 (отечественная история). Я сама эту диссертацию не читала, она далека от моих научных интересов, и я не посчитала себя вправе в такой ситуации голосовать за лишение человека ученой степени", — пояснила Арзакян.

При этом собеседница агентства отметила, что не осуждает коллег, проголосовавших за лишение Мединского ученой степени, предположив, что у них, вероятно, было больше на это оснований.

По словам Арзакян, в состав экспертного совета ВАК по истории входит 33 человека, однако он практически никогда не собирается в полном составе, поскольку "в этом нет практической необходимости" (главное, чтобы был кворум).

Эксперты совета составили специальную комиссию (у всех них была научная специальность 02) и подготовили доклад, в котором приводились аргументы, по которым главу Минкульта следовало лишить ученой степени. С данным документом заблаговременно ознакомились все участники заседания, отметила собеседница.

В понедельник экспертный совет ВАК на заседании рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. В Минкультуры при этом отмечали, что это промежуточное решение, поскольку "последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования". Источник РИА Новости сообщил, что заседание президиума должно состояться 20 октября.

Причиной рассмотрения данного вопроса стало заявление участника сообщества "Диссернет" Ивана Бабицкого, утверждавшего, что диссертация Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности. Комментируя СМИ ситуацию вокруг своей работы, сам Мединский заявлял, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.