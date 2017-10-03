Адвокат Учителя вызвался помочь якобы уволенному из-за "Матильды" прокурору

Афиша фильма А. Учителя Матильда в ГУМе, где прошел закрытый показ для депутатов комитета Государственной думы РФ по культуре. Архивное фото

Афиша фильма А. Учителя Матильда в ГУМе, где прошел закрытый показ для депутатов комитета Государственной думы РФ по культуре. Архивное фото

МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Адвокат режиссера Алексея Учителя вызвался бесплатно помочь бывшему заместителю прокурора Симферополя Александру Шкитову, по данным СМИ, якобы уволенному и лишенному российского паспорта из-за негативной позиции по фильму "Матильда".

Как рассказал РИА Новости крымский общественник Александр Талипов, Шкитова действительно лишили российского паспорта, выяснив, что на момент референдума в 2014 году он не имел постоянной регистрации в Крыму, хотя утверждал обратное. По закону, отметил Талипов, Шкитов не попал под действие федерального закона "О принятии в РФ Республики Крым", и процедура лишения его паспорта прошла минуя суд.

Комментариями миграционной службы МВД РФ агентство пока не располагает. В прокуратуре Крыма подтвердить или опровергнуть эту информацию затруднились.

"Что касается бывшего прокурорского работника Шкитова, то мы, коллегия адвокатов Pen & Paper, готовы абсолютно бесплатно в рамках института Pro Bono оказать ему квалифицированную правовую помощь по восстановлению его, возможно, нарушенных конституционных прав", — заявил РИА Новости адвокат Учителя Константин Добрынин.

Юрист выразил мнение, что прокурор "был лишь инструментом отдельных нечистоплотных политиков, а в итоге стал жертвой".

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская сообщила, что нескольких крымских прокуроров, выступивших против фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", якобы уволили и лишили российских паспортов. По ее словам, это произошло сразу после того, как было вынесено предостережение о показе фильма в Симферополе.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Александр Шкитов подтвердил, что его действительно уволили из прокуратуры Крыма, а руководство надзорного ведомства полуострова дало "заключение о лишении его гражданства". Это решение Шкитов намерен оспорить.

Наталья Поклонская стала инициатором широкой кампании по всей стране, имеющей целью не допустить показ фильма "Матильда", рассказывающего о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. За прошедший год депутат направила множество запросов в различные властные структуры, в которых призывала запретить фильм как оскорбляющий чувства верующих.

Не так давно ситуацию публично прокомментировал министр культуры РФ Владимир Мединский. Он выразил возмущение "истерии, умышленно нагнетаемой вокруг этой картины", которая, по его словам, представляет собой "обычный художественный фильм".