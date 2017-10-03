Адвокат Учителя вызвался помочь якобы уволенному из-за "Матильды" прокурору

МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Адвокат режиссера Алексея Учителя вызвался бесплатно помочь бывшему заместителю прокурора Симферополя Александру Шкитову, по данным СМИ, якобы уволенному и лишенному российского паспорта из-за негативной позиции по фильму "Матильда".
Комментариями миграционной службы МВД РФ агентство пока не располагает. В прокуратуре Крыма подтвердить или опровергнуть эту информацию затруднились.
"Что касается бывшего прокурорского работника Шкитова, то мы, коллегия адвокатов Pen & Paper, готовы абсолютно бесплатно в рамках института Pro Bono оказать ему квалифицированную правовую помощь по восстановлению его, возможно, нарушенных конституционных прав", — заявил РИА Новости адвокат Учителя Константин Добрынин.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская сообщила, что нескольких крымских прокуроров, выступивших против фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", якобы уволили и лишили российских паспортов. По ее словам, это произошло сразу после того, как было вынесено предостережение о показе фильма в Симферополе.
В интервью радиостанции "Говорит Москва" Александр Шкитов подтвердил, что его действительно уволили из прокуратуры Крыма, а руководство надзорного ведомства полуострова дало "заключение о лишении его гражданства". Это решение Шкитов намерен оспорить.
Не так давно ситуацию публично прокомментировал министр культуры РФ Владимир Мединский. Он выразил возмущение "истерии, умышленно нагнетаемой вокруг этой картины", которая, по его словам, представляет собой "обычный художественный фильм".