Правительство учредило комиссию по проведению переписи населения 2020 года

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Правительство РФ учредило комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Образовать комиссию правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года", — говорится в документе.

Согласно постановлению, цель данной комиссии — обеспечить согласованные действия федеральных и региональных органов исполнительной власти в ходе подготовки и проведения переписи населения, а также обработки её материалов и официального опубликования итогов.

"Состав комиссии утверждается правительством Российской Федерации", — отмечается в документе.