Правительство учредило комиссию по проведению переписи населения 2020 года

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Правительство РФ учредило комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно постановлению, цель данной комиссии — обеспечить согласованные действия федеральных и региональных органов исполнительной власти в ходе подготовки и проведения переписи населения, а также обработки её материалов и официального опубликования итогов.
"Состав комиссии утверждается правительством Российской Федерации", — отмечается в документе.