В Сочи объявили пятерку финалистов конкурса "Учитель года"

СОЧИ, 3 окт – РИА Новости. Пятерку победителей II очного тура федерального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России-2017", который завершился во вторник, объявили в Сочи.

Конкурсные испытания I и II тура федерального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России" проходили в школе №100 в Сочи. Во время I тура участники представили жюри свои методические наработки и продемонстрировали конкурсные уроки. В результате были выбраны 15 лауреатов, который прошли во II тур и продолжили борьбу.

Во II туре конкурсантов ожидали испытания: "Мастер-класс", "Педагогический совет" и "Образовательный проект". По итогам были названы имена пяти победителей, которые отправятся на III тур в Москву. Ими стали учитель математики Алмаз Хамидуллин (Казань); учитель биологии Иван Смирнов (Москва); учитель математики Владимир Пономаренко (Самарская область); учитель истории и обществознания Илья Демаков (Санкт-Петербург); учитель русского языка и литературы Анастасия Мингачева (Ульяновская область).

На торжественной церемонии объявления финалистов заместитель министра науки и образования РФ Татьяна Синюгина поздравила всех присутствующих с наступающим Днем учителя отметила, что все конкурсанты оставили свой след в сердцах учеников.

"Ровно сто лет назад Джон Рид побывал в нашей стране, после чего написал книгу "Десять дней, которые потрясли мир". Думаю, в жизни наших конкурсантов это те самые десять дней, которые потрясли. Эти потрясения по своему накалу были сильными и для тех, кто был с ними рядом в это время. Мы признательны, что это состоялось. Очень важно, чтобы вы сохранили это чувство, которое вы испытывали в течение этих днeй, чувство, сильное по переживаниям, эмоциям, разочарованиям и одухотворенности. И чтобы никакая суета на протяжении долгих педагогических лет не смогли вас этого лишить. Мы вами гордимся", — подчеркнула Синюгина.

Замминистра добавила, что опыт финалистов будет применяться на практике, их будут привлекать к обсуждению важных направлений развития системы образования, а полученный результат будет проанализирован, чтобы понимать, что нужно конкурсу для выхода на новый уровень.

Абсолютного победителя конкурса объявят в четверг, 5 октября. В Москве в министерстве образования и науки РФ состоится финальное испытание — "Круглый стол образовательных политиков", в котором примут участие пять финалистов и министр образования и науки России Ольга Васильева. В ходе дискуссии жюри определит победителя, которому достанется главный приз – "Большой Хрустальный пеликан".

Всероссийский конкурс "Учитель года" проводится с 1990 года. В этот раз в нем принимают участие учителя из всех 85 регионов страны. Победителем конкурса в 2016 году стал учитель русского языка и литературы Александр Шагалов из Краснодарского края, поэтому в этот раз мероприятие проходит на территории Кубани — в Сочи. Финал конкурса традиционно приурочен к профессиональному празднику — Дню учителя, который отмечается 5 октября.