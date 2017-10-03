В Новосибирском зоопарке поселились единственные в стране кошки Темминка

НОВОСИБИРСК, 3 окт – РИА Новости. Коллекция кошачьих Новосибирского зоопарка пополнилась парой редких кошек Темминка (азиатская золотистая кошка), которые не содержатся больше ни в одном зоопарке России, сообщается во вторник на сайте зверинца.

"Кошка Темминка, или азиатская золотистая кошка – вид крайне редкий для зоологических парков. Новосибирский зоопарк получил пару этих необычных, мало изученных кошек. Это уже взрослые самец и самка, по оценкам наших зоологов им примерно по пять лет. До передачи в зоопарк они содержались в частной коллекции", — говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что опыта содержания кошек Темминка у зоопарков очень мало, представители вида короткое время содержались в начале 80-х годов прошлого века. Ни в одном российском зоопарке таких кошек нет, они редки и для европейских зоопарков.

Специалисты зоопарка отмечают спокойный нрав и у самца, и у самки. Они лояльны к тем, кто приносит еду и убирает в вольере, но особого интереса к людям не проявляют. Кормят их мясом, также в рацион вводится рыба.

Кошка Темминка – обитатель лесов Юго-Восточной Азии. Видовое название дано в честь зоолога Конрада Темминка. Относится к подсемейству малых кошек. Вес взрослого животного порядка 16 кг, длина туловища может достигать 1метра (не считая хвоста). Беременность длится 75-80 дней. В помете 2-3 котенка.

Природная популяция сокращается по вине человека. Вырубка лесов лишает кошек среды обитания. Кроме того, на представителей вида ведется охота, ценится мясо и шкура животных. Для сохранения вида в странах, где встречаются эти кошки, разработаны специальные защитные программы.