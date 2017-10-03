В Новосибирском зоопарке поселились единственные в стране кошки Темминка

НОВОСИБИРСК, 3 окт – РИА Новости. Коллекция кошачьих Новосибирского зоопарка пополнилась парой редких кошек Темминка (азиатская золотистая кошка), которые не содержатся больше ни в одном зоопарке России, сообщается во вторник на сайте зверинца.
В зоопарке отметили, что опыта содержания кошек Темминка у зоопарков очень мало, представители вида короткое время содержались в начале 80-х годов прошлого века. Ни в одном российском зоопарке таких кошек нет, они редки и для европейских зоопарков.
Специалисты зоопарка отмечают спокойный нрав и у самца, и у самки. Они лояльны к тем, кто приносит еду и убирает в вольере, но особого интереса к людям не проявляют. Кормят их мясом, также в рацион вводится рыба.
Природная популяция сокращается по вине человека. Вырубка лесов лишает кошек среды обитания. Кроме того, на представителей вида ведется охота, ценится мясо и шкура животных. Для сохранения вида в странах, где встречаются эти кошки, разработаны специальные защитные программы.