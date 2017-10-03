Замглавы СК по Москве Яроша времено отстранили от должности

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Замначальника московского главка СК РФ Сергея Яроша по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина временно отстранили от должности из-за волокиты с расследованием уголовного дела, сообщается на сайте Следственного комитета.
Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата проверить ход и объективность расследования, а также провести служебную проверку в отношении "всех сотрудников, имевших отношение к расследованию и осуществлявших процессуальный контроль".
"На время проверки заместитель руководителя ГСУСК по Москве Сергей Ярош временно отстранен от исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.