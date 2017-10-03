Глава ГИБДД предложил ввести в школах "минутки безопасности"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Введение в школах "минут безопасности" поможет детям в дальнейшем правильно вести себя на дорогах, считает глава ГИБДД России Михаил Черников.

"В школе сейчас некоторые часы читают (на ОБЖ), но это неэффективно. В большей степени с министерством образования сейчас говорим — давайте проведем минутки безопасности в классах, потому что, я думаю, это даст ребятишкам возможность в дальнейшем вести себя правильно на дорогах", — сказал Черников на публичном обсуждении Плана по обеспечению безопасности на пешеходных переходах в МИА "Россия сегодня".

По его мнению, именно формат маленьких "минуток безопасности" каждый день и внеклассных уроков будет эффективен при усвоении правил безопасности детьми.