Белый медвежонок из Якутии станет талисманом ЕР в Москве, надеются в партии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Единороссы надеются, что оставшийся без мамы белый медвежонок из Якутии, которого готовы принять в Московском зоопарке, станет талисманом столичного отделения "Единой России", сообщила пресс-служба отделения партии.

В начале сентября в Среднеколымском районе республики Саха (Якутия) нашли медвежонка, который бродил вблизи населенных пунктов, питался отходами рыболовного промысла и играл с местными собаками. По оценке специалистов, рост животного составляет 100 сантиметров в холке, что говорит о том, что ему ещё нет и года. Возвращать медвежонка в естественную среду обитания нельзя – в дикой природе он почти наверняка погибнет. Ранее Московский зоопарк сообщил, что готов принять оставшегося без мамы белого медвежонка.

"Московские единороссы рассчитывают, что после прибытия в столицу медвежонок станет талисманом регионального отделения партии", — говорится в сообщении.

Когда о животном стало известно в Москве, к решению вопроса о месте жительства зверя подключились сотрудники Московского зоопарка и столичные единороссы. Поддержку московским партийцам оказало региональное отделение "Единой России" в Якутии.

"В ближайшее время будет организована транспортировка найденыша из Якутии в Москву. В настоящее время по этому поводу ведутся переговоры с министерством обороны. Документы на зверя находятся в стадии оформления", — уточняется в материале.