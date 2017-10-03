В Воронежской области увеличили штрафы за самовольное вскрытие асфальта

ВОРОНЕЖ, 3 окт — РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы увеличили штраф за самовольное вскрытие и некачественное восстановление дорожного покрытия, говорится в сообщении заксобрания.

Региональный парламент внес изменения в закон "Об административных правонарушениях на территории Воронежской области". Документ ужесточает административную ответственность за самовольное вскрытие дорожного покрытия, а также за некачественное или несвоевременное его восстановление.

"В частности, гражданам это теперь грозит штрафом от 2 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 30 тысяч рублей, и юридическим — от 50 до 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Как отметил председатель воронежской областной думы Владимир Нетёсов, ужесточение ответственности вызвано тем, что существующие штрафы не соответствовали основной цели административного наказания, а именно – предупреждению совершения новых правонарушений. Только за первое полугодие 2017 года в административные комиссии поступило более 50 материалов по фактам самовольного вскрытия дорожного покрытия, а также некачественного или несвоевременного его восстановления. В 2016 году было рассмотрено 52 таких дела.

По словам Нетёсова, депутаты регулярно получали предложения об ужесточении административной ответственности от органов местного самоуправления, поскольку отдельным нарушителям выгоднее было оплатить штраф, чем исполнять требования.

"Для создания устойчивой транспортной системы и формирования комфортной городской среды нужен эффективно действующий механизм административной ответственности. Качественные дороги требуют от нас регулярных и достаточно масштабных вложений, поэтому было принято решение об ужесточении ответственности за самовольное вскрытие, некачественное и несвоевременное восстановление дорожного покрытия", — сказал Нетёсов.

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